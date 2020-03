Mascherine vendute a prezzi gonfiati? Verifiche della GdF nelle farmacie

Ne hanno ricevute, di segnalazioni, alla Guardia di Finanza, da parte di cittadini che si sono domandati, una volta giunti alla cassa della farmacia, se il prezzo della mascherina che stavano acquistando, non fosse stato un po’ troppo “gonfiato”.

Denuncia

Lo scopriamo dopo che chiamiamo Comando Provinciale della GdF. Il comandante Fabio Dametto, infatti, ciconferma di quanto raccontatoci da una lettrice, Renée Messina. La signora, che abita in centro a Padova, ci ha segnalato quanto le è accaduto nella mattinata di venerdì 27 marzo: «Mi sono recata in farmacia per acquistare delle mascherine. Le volevo per tutta la famiglia, anche per mia suocera che è molto anziana». Al momento di pagare le è sorto un dubbio e lo ha posto al titolare della farmaci: «Gli ho domandato, visto che sono uguali a quelle provenienti da Canton che il comune di Padova ha regalato - si chiede la signora Renée - come sia possibile possano essere vendute, in un momento come questo, a due euro e trenta o a due euro e cinquanta l’una. E’ un prodotto monouso, nessuno ne compra una sola. Se a me può non fare differenza spendere qualcosa in più perché posso permettermelo e perché la mia famiglia viene prima di tutto, come si può pensare che tutti possono sostenere in un momento come questo, dieci o venti euro alla volta per proteggere sé e gli altri. Eticamente è discutibile, e di questo ognuno risponde alla propria coscienza, ma siamo certi che la legge lo permette? Per questo ho allertato il 117».

GdF

Il comandante Dametto non solo ci conferma che ci sono state molte segnalazioni di questo tipo, ma «che si sono riscontrate farmacie che hanno venduto addirittura a dieci euro il dispositivo di protezione personale». Se il comandante Dametto non può farne una questione etica visto che è la legge che è chiamato a far rispettare, tradisce comunque una cera insofferenza rispetto alla vicenda. «Da subito abbiamo iniziato attività di monitoraggio sulle vendite di tutto ciò che è maggiormente richiesto, dalla mascherine ai prodotti disinfettanti. E assicuro che tutti i comportamenti fuori dalla legge, ogni importante difformità sui prezzi di questi prodotti, sarà denunciata».

Scelte

Per scelta, ce ne prendiamo la responsabilità evidentemente, abbiamo deciso di non citare le farmacie che alcuni lettori ci hanno segnalato. Questo per non intrometterci nelle verifiche che la Guardia di Finanza sta portando avanti e anche, consentitecelo, nella speranza che chi ha avuto questo tipo di comportamento in queste prime giornate di vendita, si ravveda. E’ una emergenza alla quale si è tutti chiamati a scelte responsabili. Noi ci prendiamo il rischio di trattare una questione così spinosa accettando la probabile critica di usare una generalizzare, “delle farmacie”, che giornalisticamente non è esattamente inappuntabile. Parlarne senza specificare quali, consapevoli che la maggior parte delle farmacie agisce come è giusto, è appunto un rischio, ma in questo momento è molto più importante cercare di contentere certi comportamenti che possono danneggiare tutta la collettività. Questo viene anche prima dell'evitare qualche inevitabile critica.