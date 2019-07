Masi: il temporale fa saltare il concerto dei Nomadi, in 700 al riparo dentro il Municipio

Nella serata di sabato 13 luglio, a Masi, il primo comune in provincia di Padova arrivando da Rovigo, quindi Bassa Padovana, si è abbattuto il violento temporale e i venti fortissimi che hanno caratterizzato il tempo in tutta provincia. La violenta perturbazione ha spazzato via l'evento che era in programma, il concerto dei Nomadi, per i quali erano già stati staccati 700 biglietti.

Municipio

Il maltempo ha creato disagi e anche qualche danno, ma nulla di irremidiabile, fortunatamente. I Nomadi si sono resi disponibili a recuperare la data, che si tiene quindi, martedì 16. Le 700 persone già in loco, quando è cominciato a piovere in maniera davvera consistente, hanno trovato riparo dentro il municipio che è stato aperto dall'amministrazione locale per far sì che le persone potessero trovare riparo. Erano le 20 e 35 circa, la pioggia è caduta per venticinque minuti, che però sono bastati.