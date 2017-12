Masterchef, studente del Bo tra i concorrenti della settima edizione del talent show

Giovedì sera su Sky ha aperto i battenti l'edizione numero 7 di Masterchef. Tra i venti concorrenti in lizza c'è Stefano Biondi, 20enne sardo di Cagliari ma padovano d'adozione in quanto vive nella città del Santo con il fratello e studia Ingegneria. Il suo piatto forte è il "Polpo con le patate"

PASSIONE PER LA CUCINA.

Figlio di due medici, pratica nuoto agonistico da molti anni e la sua passione per la cucina nasce dal piacere che prova nel mangiare. Ha iniziato a cucinare al liceo e da allora non si è più staccato dai fornelli. "Mi hanno insegnato a cucinare mia nonna e mia madre, - ha raccontanto Stefano - poi ho approfondito le mie conoscenze appassionandomi a diversi programmi TV e leggendo molti libri di cucina. A volte seguo ricettari per andare sul sicuro, ma in generale preferisco lasciarmi trasportare dal mio gusto. La mia è una cucina mediterranea, ma adoro anche spingermi verso altre culture gastronomiche, in primis quella orientale che ritengo molto particolare e interessante".

VITTORIA.

Se vincesse Masterchef: "Mi piacerebbe avere una trasmissione in tv di cucina, lavorare in un ristorante stellato e avere la possibilità di viaggiare per scoprire i vari sapori in giro per il mondo".