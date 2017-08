Si masturba in balcone davanti a minori e oppone resistenza ai militari: arrestato

I carabinieri venerdì sera sono intervenuti in via della Croce Verde, a Padova, per la segnalazione di un 50enne che si masturbava nel terrazzo della sua abitazione davanti agli occhi dei bambini che stavano giocando in giardino.

ARRESTO. Alla vista dei militari, l'uomo si è alterato e ha opposto loro resistenza. Fermato e arrestato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale è stato quindi processato per direttissima. Il giudice ha confermato l'arresto. F.D.L. è stato condotto al carcere Due Palazzi di Padova.