Materiale abbandonato lungo la SP3, sindaco Piva:"Sembra scivolato da un camion"

"Abbiamo trovato questo materiale abbandonato a bordo strada lungo la SP3 che collega Agna a Borgoforte, frazione di Anguillara Veneta", a parlare è il primo cittadino di Agna Gianluca Piva in merito al ritrovamento del materiale.

SCIVOLATO O CADUTO. "Abbiamo messo in sicurezza l'area con la polizia locale - spiega - Sembra materiale nuovo scivolato o caduto da un camion di passaggio, ma non sappiamo di chi sia. Sul posto sono intervenuto il nostro agente di polizia locale e l'assessore alla Sicurezza Roberto Forin".

"Non si riesce a capire di chi possa essere il proprietario. In ogni caso ora la nostra polizia locale farà le indagini del caso. Invito chiunque riconosca il materiale a farsi vivo il prima possibile in Municipio, prima venga smaltito".