Stroncato da un malore a 34 anni: "Addio gigante buono", il cordoglio degli amici su Fb

Era emigrato in Australia una decina di anni fa ma non aveva mai scordato le sue origini padovane. Matteo Geminian, 34enne è morto mercoledì a seguito di un malore nella terra dove aveva avviato un'attività di trasporto e commercio pollame insieme al fratello più giovane, nello stato di Victoria.

MOGLIE E FIGLI.

Sembra che Matteo avesse accusato un malessere alcuni giorni prima ma che dopo un controllo in ospedale non avessero riscontrato alcuna anomalia. Matteo lascia due figli piccoli Alexander e Aurora e la moglie Sveta conosciuta e sposata dopo il suo arrivo in Australia.

IL RICORDO DEGLI AMICI.

La notizia è arrivata presto nella comunità di Frapiero dove Matteo era cresciuto e tanti sono i messaggi lasciati dagli amici su Facebook: "Lo scooter parcheggiato davanti la mia porta di casa, le partite a calcio a piedi scalzi, la prima sigaretta di nascosto con Ale, i pomeriggi a pesca in mezzo alle ramaglie,le prime sbronze, il capo dei chierichetti, la tua lingua tra i denti dal nervoso, i tuoi capelli biondo platino, le impennate col motorino, la tua smisurata forza,i weekend in seminario quando venivamo tutti a trovarti....e altre centinaia di cose che non dimenticherò mai. Così eri tu e così vogliamo ricordarti. Addio gigante buono e pasticcione....ti vorremo bene per sempre!". E ancora: "Resterai nel mio cuore cm il gigante più buono di tutti, con quel sorriso ke bastava guardarti in faccia per capire cos'avevi combinato!

RIP amico mio."