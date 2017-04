Arriva Matteo Salvini a Padova, scoppia "la protesta" degli attivisti: sul posto la polizia

Arriva Matteo Salvini in città e scoppia la protesta.



IL SUO ARRIVO. L'episodio domenica pomeriggio: il leader del Carroccio, arrivato nel capoluogo euganeo per sostenere la candidatura di Massimo Bitonci, è stato "accolto" da un gruppo di attivisti del centro sociale Pedro nell'area dell'hotel Monaco. A suon di slogan e striscioni hanno atteso il suo arrivo fino a quando, dopo qualche scintilla nei confronti delle forze dell'ordine, sono stati portati via dalla polizia. Salvini è stato anche ospite di Radio Padova in diretta dal Vinitaly di Verona.