Maturità 2018, nel padovano più di 7mila candidati: tutti i numeri dell'esame di Stato

Sono poco più di 7mila i maturandi che dalla prossima settimana dovranno affrontare l’esame di stato 2018. Precisamente si tratta di 6.967 studenti interni e di 108 privatisti per un totale di 7075.

Le commissioni

I numeri nella provincia di Padova per la maturità 2018 dicono che saranno 173 le commissioni, in cui lavoreranno 554 commissari: 74 le commissioni per i licei, 69 per i tecnici, 30 per quelli professionali. Una quarantina di questi ha già scritto al Provveditorato, dando forfait e non poter far parte delle commissioni. L’esame inizierà con lo scritto di italiano mercoledì 20 giugno con sei ore di tempo. Giovedì 21 giugno è in cartello la seconda prova con greco al classico e matematica allo scientifico. La terza prova è in programma lunedì 25 giugno e poi inizierà l’orale.