Morto in moto nel terribile schianto del Camposampierese: sabato il funerale

Maurizio Savoldati aveva 35 anni. Padovano di nascita, da poco si era trasferito nel Camposampierese per andare a vivere con la fidanzata Diana. L'8 agosto scorso ha incontrato la morte in un terribile schianto a Villanova di Camposampiero mentre, in moto, stava rientrando a casa dal lavoro.

LO SCHIANTO A VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

FUNERALE. Sabato alle 10.45 nella parrocchia Parrocchia Beata Vergine Maria di via Tartaglia, nel quartiere Cave di Padova, verrà dato l'ulitmo saluto al centauro. Data la copiosa partecipazione al lutto è prevista un'alta partecipazione al funerale. Fuori della chiesa è prevista la presenza di numerose auto da competizione, di quelle che piacevano tanto a Maurizio. "Nel rispetto del mio dolore e di quello della famiglia - ha scritto la fidanzata in un post su Facebook - vi chiediamo di non leggere lettere in chiesa".