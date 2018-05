Maxi operazione anti spaccio in Arcella. Identificate 47 persone, 15 i pregiudicati

Nel corso della serata di venerdì 4 maggio è stato effettuato dalle pattuglie della polizia un controllo straordinario unitamente alla guardia di finanza, alla polizia Locale e al reparto prevenzione crimine in zona Arcella.Sono state complessivamente identificato 47 persone: 15 sono risultate pregiudicate, 23 sono stranieri.

Controllati anche due esercizi pubblici

Controllati anche due esercizi pubblici. Un uomo tunisino di 46 anni è stato deferito all'autorità giudiziaria in quanto privo di documenti e per false generalità. Tre uomini, due di nazionalità tunisina e un nigeriano, sono stati accompagnati in questura per l'identificazione. Due di questi, un tunisino e il nigeriano, entrambi spacciatori, sono stati colpiti dal decreto di espulsione e condotti nella giornata di sabato 5 al Cie di Bari.