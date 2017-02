"Mazzette" per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cinesi: arrestato un poliziotto

Un agente della questura di Padova è stato arrestato, lunedì mattina, e altri sei risultano indagati, nell'ambito della seconda tranche dell'inchiesta legata alle presunte "mazzette" per accelerare il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini cinesi.

UN POLIZIOTTO IN MANETTE E 6 INDAGATI. In settembre, infatti, erano già finiti in manette un impiegato della questura e un un broker cinese 27enne, che avrebbe fatto da tramite tra l'arrestato e i connazionali in attesa dei documenti. Ora, nei guai sono finiti 7 poliziotti, accusati di corruzione e violazione delle leggi sull'immigrazione. Oltre agli agenti, nel registro degli indagati sono finiti anche due avvocati ed alcuni professionisti.