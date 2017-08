L'ex bomber del Padova Galderisi denunciato dalla ex moglie: non paga gli alimenti

Giuseppe Nanu Galderisi, noto calciatore del Padova ai tempi della serie A, oggi 54enne, è stato denunciato in Procura dalla ex moglie perché non ha versato gli alimenti. Come riportano i quotidiani locali, da oltre dieci anni Galderisi e Perla Mazzolini, 52enne, ex donna dello spettacolo si danno battaglia in tribunale tra precetti, ricorsi e pignoramenti.

I DEBITI. Non è la prima volta infatti che Galderisi dimentica di pagare il versamento da mille euro al mese, come disposto dalla sentenza di divorzio pubblicata l’8 maggio scorso. Per due volte Perla Mazzolini ha avviato procedure di pignoramento per incassare le somme che le spettavano. Si parla di una tranche da 21mila euro nella prima occasione, e altri 38mila euro l'anno successivo.