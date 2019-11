Diagnosticano un tumore inesistente a una donna: due medici nel registro degli indagati

La procura di Padova ha scritto sul registro degli indagati due medici dell'ospedale di Monselice che nell'aprile del 2015 avrebbero diagnosticato un tumore epatico inesistente a una donna di Piove di Sacco.

L'inchiesta

E' stata l'ex paziente a intentare una causa penale e civile all'Ulss per danni fisici e morali provocati da una chemioterapia subìta senza nonostante non vi fosse alcuna necessità di sottoporsi al ciclo. Contrastanti le versioni date dal medico legale di parte e quello della procura: il perito nominato dall'avvocato dell'ex paziente spiega l'esistenza di una grave depressione patita dalla donna a causa dell'errore, il medico legale nominato dal pubblico ministero invece, pur affermando che effettivamente si trattava di una diagnosi erronea, ritiene non ci siano gli elementi per attribuire alla chemioterapia patita la depressione della donna che oggi ha 67 anni, sottolineando come la depressione fosse stata diagnosticata prima dell'arile del 2015.