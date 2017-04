Niente laurea, la Guardia di Finanza di Padova smaschera un falso medico agopuntore

I militari del Gruppo di Padova della Guardia di Finanza, tramite una serie di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno scoperto una persona di etnia cinese che avrebbe operato abusivamente in qualità di medico agopuntore, pur non essendo in possesso di una laurea in medicina, non avendo mai sostenuto l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica e non essendo iscritto all’ordine dei medici chirurghi o degli odontoiatri.

MEDICO AGOPUNTORE "ABUSIVO". Durante gli appostamenti, i finanzieri hanno avuto modo di osservare un fitto via vai di clienti che entravano ed uscivano dal locale posto al pian terreno di un condominio del quartiere Terranegra, adibito di fatto a studio medico. I successivi accertamenti hanno evidenziato come la clientela del "medico" fosse composta da persone di varia estrazione sociale ed occupazione, dallo studente al professionista, per la maggior parte italiani.

LA PERQUISIZIONE. I militari delle Fiamme Gialle hanno proceduto alla perquisizione dello "studio medico" e dell’abitazione del cittadino cinese, rinvenendo e ponendo sotto sequestro medicinali ed unguenti "made in China", materiale divulgativo relativo all’agopuntura ed oltre 2.500 aghi per la pratica dell’agopuntura.

ACCERTAMENTI FISCALI. Il cinese è stato deferito per "esercizio abusivo della professione medica" alla Procura della Repubblica di Padova. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare anche la sua posizione fiscale, dal momento che l'uomo, negli ultimi anni non avrebbe presentato alcuna dichiarazione dei redditi.