Mediterranea sbarca di nuovo a Padova con un doppio appuntamento

Fa ritorno a Padova per un doppio apputamento, Mediterranea - Saving Humans. Nel percorso di finanziamento del progetto che prevede il salvataggio in mare e il monitoraggio del canale di Sicilia, un concerto al Moody's e un appuntamento al cinema Lux.

Transnational Institute

​Intanto Mediterranea è stata scelta come una delle 12 azioni di resistenza e di speranza nel mondo, di questo 2018, dal Transnational Institute con sede ad Amsterdam.

Appuntamenti

Mercoledì 19 dicembre la raccolta fondi di Mediterranea - Saving Humans sarà animata dal concerto, al Moody's di via Trieste, della band vicentina The Lizards' Invasion. Il giorno successivo, giovedì 20, la proiezione di "Iuventa" di Michele Cinque, al cinema Lux, alle 21. Per entrambe le serate l'entrata è a offerta libera e non servono tessere.

Il percorso della nave Mare Ionio e del progetto Mediterranea, che non è una Ong, vive di partecipazione e costruzione collettiva. «Non è indispensabile prendere il mare per sentirsi protagonisti di questo progetto, serate di questo tipo, come quelle padovane, servono proprio per far arrivare il messaggio di quanto si sta facendo e raccogliere gli aiuti che consentono a questa avventura di continuare e crescere», spiega al telefono Alessandro Metz, l'armatore della nave Mare Jonio, e tra i promotori di Operazione Mediterranea.