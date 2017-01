Bimba colpita da meningite ricoverata nell'ospedale di Camposampiero

Nel primo pomeriggio di sabato 28 gennaio è stata ricoverata nel reparto di Pediatria dell’ospedale "Pietro Cosma" di Camposampiero una piccola bambina, residente nella zona, affetta da meningite con ceppo in corso di tipicizzazione.

CASO DI MENINGITE. Ne dà notizia con una nota l'Ulss 6 "Euganea": "Essendo il quadro clinico suggestivo per un’infezione con possibile diffusibilità, è stata subito avviata la profilassi per i contatti ristretti - si legge nel comunicato - la piccola non frequenta comunità (ad esempio nido), per cui la necessità d’intervento è ristretta al nucleo famigliare. La paziente stava seguendo il ciclo vaccinale previsto - precisa la nota - ma. per la giovane età, lo stesso non era ancora concluso. Le condizioni cliniche non sono giudicate preoccupanti".