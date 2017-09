Meningite, ancora grave la 19enne ricoverata martedì, profilassi per 100 persone

È ancora in coma farmacologico la diciannovenne di Montegrotto Terme che ha contratto la meningite da meningococco. La ragazza che gioca in una squadra di pallavolo ed era impegnata in questi giorni come animatrice del grest nella parrocchia di Turri, come riportano i quotidiani locali, potrebbe essere svegliata nelle prossime ore.

IN RIANIMAZIONE.

Nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Padova la giovane resta in prognosi riservata, anche se col passare del tempo le speranze che riesca a cavarsela stanno aumentando: ha superato le 24 ore più critiche, quelle maggiormente a rischio. La malattia era comparsa improvvisamente nei giorni scorsi, con febbre, nausea, vomito e tutti i sintomi connessi e martedì pomeriggio era stato necessario il ricovero in pronto soccorso dove i medici hanno diagnosticato la meningite da meningococco. Il ceppo della malattia sarà conosciuto solo la prossima settimana dopo gli esami specifici.

PROFILASSI PER CENTO.

La ragazza è stato in contatto negli ultimi mesi con un centinaio di persone. Oltre ai parenti più stretti, anche gli amici, i bambini, il parroco di Turri e la squadra di pallavolo dove gioca si stanno sottoponendo alla profilassi, con il servizio igiene e sanità dell’Ulss 6 Euganea che ha fornito gli antibiotici e che ha concluso questa parte della prevenzione. Nella parrocchia della frazione termale tutti hanno preso con estrema serietà il problema, ma non è scattato alcun allarmismo. Le attività ludiche sono continuate, il grest terminerà oggi, i genitori e i bambini sono sereni e pregano perché la 19enne si rimetta.