Meningite, un altro caso nel Padovano: ricoverata una 19enne di Montegrotto Terme

Martedì sera la Rianimazione dell’Azienda ospedaliera di Padova ha segnalato al Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 6 Euganea un caso di meningite in una ragazza di 19 anni residente nel Comune di Montegrotto Terme.

SINTOMI.

La giovane aveva accusato sintomi dalla mattina martedì e, con il loro aggravarsi, nel pomeriggio è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale patavino. Non è ancora stato tipizzato il ceppo di meningococco che ha provocato la malattia.

PROFILASSI.

Le Linee guida ministeriali stabiliscono che è utile proporre la profilassi con antibiotico alle persone che sono venute a contatto stretto per più ore con l’ammalato, come ad esempio familiari, compagni di classe, colleghi. Pertanto nella mattinata di mercoledì, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 6 Euganea ha rintracciato le persone venute a contatto con l’ammalata. I familiari sono già stati sottoposti a profilassi.

COMPAGNE DI SQUADRA.

La ragazza frequenta anche una collettività infantile e per questo sono stati contattati i genitori e gli operatori al fine informarli e per proporre loro la terapia profilattica. Sono state inoltre raggiunte telefonicamente tutte le compagne di squadra di pallavolo della giovane, per l’opportuna profilassi che si concluderà in giornata.

PRECEDENTI.

Gli ultimi due casi di meningite erano stati riscontrati ad aprile in due bambini di 11 e di 3 anni trasferiti a Padova da San Donà (Venezia). Tutti e due i bambini avevano la febbre alta da alcuni giorni, al punto che i genitori si erano convinti a chiedere un consulto medico e i sintomi hanno indotto il personale sanitario ad approfondire gli accertamenti: ad entrambi i piccoli sarebbe stata diagnosticata una meningite di tipo batterico.