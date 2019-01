Meningite, caso a Padova: studentessa ricoverata, aveva frequentato alcune aule studio cittadine

Un caso scuote Padova: una studentessa universitaria 19enne originaria di Cuneo è stata ricoverata lunedì 7 gennaio per meningite da meningococco all'ospedale di Padova.

I fatti

Dalle informazioni acquisite dall'Ulss 6 Euganea risulta che abbia frequentato per qualche ora la biblioteca del centro culturale San Gaetano di via Altinate nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 gennaio, ma non solo: avrebbe frequentato nei giorni precedenti anche le aule studio di via Jappelli e via Paolotti. Ha invece trascorso il Capodanno a Venezia partecipando a una festa privata: chi era con lei sarebbe stato immediatamente sottoposto a profilassi, al pari delle sue coinquiline e delle sue amiche.

Centro San Gaetano

Nella biblioteca e nelle sale dedicate al Progetto Giovani gli studenti affollano le sale senza troppo preoccuparsi di quanto accaduto. L'assessore Colasio però, pur specificando di non avere nessuna competenza sulla salute pubblica, invita chi ha frequentato in quei giorni, il 5 e 6 dicembre, quei luoghi, di contattare una Asl.

(Notizia in aggiornamento)