Meningite: morta l'anziana ricoverata a Padova durante un soggiorno alle Terme

Non ce l’ha fatta l’anziana 83enne ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Padova dopo essere stata colpita da meningite di tipo c.

Meningite

La donna era in vacanza con un’amica in un hotel delle Terme ad Abano ed è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di terapia intensiva al nosocomio cittadino. Si tratta di una bellunese originaria di Mel. In via precauzionale sono stati sottoposti al trattamento antibiotico tutte le persone che sono entrate in contatto con lei, compreso il personale dell’albergo.