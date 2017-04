Altri due casi di meningite: ricoverati in ospedale a Padova due bambini di 11 e di 3 anni

Due casi di meningite in due bambini di 11 e di 3 anni sono stati registrati nelle scorse ore nella Pediatria di Padova.

DUE CASI DI MENINGITE. Il più piccolo è stato trasferito a Padova da San Donà (Venezia). Tutti e due i bambini avevano la febbre alta da alcuni giorni, al punto che i genitori si sono convinti a chiedere un consulto medico e i sintomi hanno indotto il personale sanitario ad approfondire gli accertamenti: ad entrambi i piccoli sarebbe stata diagnosticata una meningite di tipo batterico. Le Ulss di riferimento hanno fatto scattare i protocolli di profilassi per familiari, compagni di scuola e insegnanti. Le condizioni dei piccoli pazienti sono in via di miglioramento.