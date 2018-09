"Caro libro ti schivo", al via il mercatino del libro usato per studenti al circolo Reset

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Da giovedì 6 a domenica 9 settembre si terrà al Circolo Reset, dalle 10 alle 18, il tradizionale mercatino dei libri usati organizzato dalla Rete degli Studenti Medi Padova.

"Andare a scuola in Veneto costa troppo"

Come ogni anno il ritorno a scuola significa per molte famiglie un’elevata spesa di libri di testo, spesa che sembra sempre più aumentare. "Nel nostro paese scuola pubblica non può significare spendere fino a 500 euro per i libri di testo, senza considerare le spese per i trasporti, per i materiali scolastici e in alcuni casi anche per sostenere l’alternanza scuola lavoro. Il nostro non vuole essere soltanto un servizio offerto agli studenti, vogliamo lanciare un messaggio politico: andare a scuola in Veneto costa troppo, sono molte le famiglie in difficoltà di fronte alle spese che ogni anno devono affrontare per l’istruzione. Si tratta di una svalutazione dell’unico mezzo attraverso il quale questo paese può formare i giovani, di una presa in giro nei confronti del loro futuro" afferma Marco Nimis, coordinatore provinciale della Rete degli Studenti Medi.

"Alternativa"

"Come sindacato studentesco vogliamo offrire agli studenti e alle loro famiglie un’alternativa che consiste nel creare un luogo dove gli studenti possano venire a comprare i libri di cui necessitano per il nuovo anno o portare i loro libri di testo usati. I libri verranno venduti a metà prezzo e lo studente che li ha portati, al termine del mercatino, può venire a riscuotere il suo eventuale ricavo, o a ritirare i libri invenduti. L'evento si conclude domenica 9 alle ore 18".