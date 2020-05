Emergenza Covid: riaperto il mercato cittadino a Camposampiero

Iniziata da pochi giorni la cosiddetta “Fase 2” gli uffici comunali a tempo di record hanno predisposto un attento studio sull’area mercato nelle piazze della cittadina dell'Alta, elaborando nuove planimetrie che hanno individuato con precisione una migliore dislocazione dei banchi e i percorsi dei clienti, per evitare assembramenti e rendere più sicura tutta l’area del centro, consentendo così di applicare un distanziamento adeguato sia tra i commercianti che tra i clienti. Pertanto, mercoledì 20 maggio ha ripreso in tutta la sua interezza il mercato settimanale cittadino di Camposampiero, fino a ora limitato ai soli generi alimentari e svolto con modalità di accesso scaglionato attraverso l’utilizzo di transenne che ne delimitavano il ristretto perimetro.

I banchi

Quasi una novantina i banchi che si sono posizionati lungo le vie cittadine ed in piazza Castello. Una mattinata che ha visto finalmente, complice anche un bel sole, un’ottima affluenza di pubblico, tutti rigorosamente con mascherina e guanti. Sul posto sono stati impegni una decina di agenti, coordinati dal Comandante Paolocci in persona, che prima hanno disposto i banchi secondo le nuove indicazioni, poi hanno vigilato sul corretto uso degli obbligatori dispositivi di protezione personali (mascherine e guanti) e sul rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro da parte del pubblico. Inoltre gli agenti si sono posizionati ai varchi di ingresso e uscita per verificare che non si creassero assembramenti. «Un primo passo verso il ritorno alla normalità – ha commentato il sindaco Katia Maccarrone – e grazie alla collaborazione da parte di tutti è stato garantito lo svolgimento in condizioni di sicurezza, in modo da non compromettere i risultati raggiunti sinora con grande impegno da parte dei nostri cittadini e degli operatori economici».

Le linee guida

Uscite solo domenica sera le nuove linee guida fissate delle Regione, il primo cittadino ha subito firmato nei giorni successivi l’ordinanza di approvazione e adozione del piano di sicurezza per il mercato settimanale all’aperto, che si è tenuto nelle consuete aree interessate, con l’estensione anche a Piazza Dante. Sono state apportate alcune lievi modifiche alla dislocazione ordinaria dei banchi per evitare assembramenti ed assicurare il necessario distanziamento nelle aree in questione, con la raccomandazione delle misure precauzionali fissate dalla Regione: obbligo di mascherina, obbligo di guanti o gel disinfettante e obbligo di distanziamento sociale di 1 metro. Sono stati realizzati accessi sorvegliati, presidiati dagli agenti della Polizia Locale, differenziando i percorsi di entrata e di uscita e misure logistiche atte a garantire una ordinata frequentazione. «Ringrazio tutti i commercianti ambulanti – dichiara ancora il Sindaco Maccarrone – per la disponibilità dimostrata che ha portato ad un dialogo costruttivo e concreto. E ringrazio anche la Polizia Locale, presente in forze per coordinare l’allestimento dei banchi a distanza adeguata tra di loro e per monitorare che non si verificassero assembramenti sia nelle piazze dove il mercato si svolge sia nelle strade di accesso». Alla fine della giornata di mercato il comandate Paolocci si è incontrato con i commercianti per valutare nuove soluzioni da mettere in pratica già la settimana prossima, nell’ottica di garantire ancora una migliore sicurezza ed accontentare nel frattempo anche i banchi che hanno dovuto subire degli spostamenti.