Al mercato senza vincoli

Da oggi, mercoledì 27 maggio, le piazze tornano ad essere libere da transenne o strutture che ne contingentano gli ingressi. Non ci sono più neppure i volontari della Protezione Civile che distribuiscono guanti e mascherine. Stesso discorso vale anche per l’accesso al Salone. L’ordinanza che libera dai vincoli chi vuole accedere ai mercati deve comunque continuare a mantenere atteggiamenti e comportamenti conformi alle prescrizioni date per impedire il propagarsi del virus Covid 19.

