Fuggita in Siria per arruolarsi con l'Isis: il pm chiede condanna di 5 anni per Meriem

Mercoledì mattina il pm Crupi ha concluso la requisitoria nei confronti di Meriem Rehaily, la 22enne di origini marocchine che nel luglio del 2015 è scappata da Arzergrande, dove viveva con la famiglia, per andare in Siria e arruolarsi con l'Isis, ora è ricercata con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Come riportano i quotidiani locali, mercoledì mattina il pm Crupi ha chiesto per la giovane una pena di 5 anni.

A DICEMBRE LA SENTENZA.

L’accusa ha ricostruito il viaggio di Meriem, partita dall’aeroporto di Bologna per raggiungere la Siria, la sua guerra personale contro l'Occidente, la sua adesione alla "cyber-jihad" come "soldato dell'esercito informatico" e la redazione della killing list jihadista con i dati relativi a dieci dirigenti delle forze dell’ordine “da uccidere”. Il processo è stato rinviato al prossimo 28 novembre mentre la sentenza dovrebbe arrivare il 12 dicembre prossimo.