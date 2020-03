Merlara, altri due decessi. La sindaca: «Siamo in una situazione drammatica»

La raggiungiamo al telefono che sono da poco passate le 13 di domenica 22 marzo. Lei è Claudia Corradin, sindaco di Merlara. Il paese della profonda bassa padovana, confina con le province di Vicenza e Verona. E’ balzato agli onori della cronaca per una vicenda drammatica che sta tenendo in allerta tutta la comunità. La casa di riposo del paese è diventata un lazzaretto e a morti si susseguono morti. Altri due pure oggi. Uno si trovava proprio all'interno della struttura, il secondo in ospedale. Un settantanovenne. e un ottantenne. Salgono a 9 in pochissimi giorni.

Anche la sindaca è positiva al virus: «Non ho febbre - ci tiene a rassicurare - solo la tosse. Stiamo vivendo una situazione davvero difficile senza nessun supporto. Non c'è personale per la casa di riposo, non ci sono i dispositivi per proteggersi, non c'è nulla». Neppure le mascherine? «Ne sono arrivate oggi

Più di 400 le mascherine che sono arrivate in paese nella notte tra sabato e domenica donate dall'azienda tedesca Biogas Merlara che le ha fatte arrivare direttamente dalla Germania.

