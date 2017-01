Isabella Noventa, una messa in sua memoria ad Albignasego ad un anno dall'omicidio

È trascorso ormai quasi un anno dalla scomparsa, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego per il cui omicidio il pubblico ministero Giorgio Falcone ha chiesto il rinvio a giudizio dei fratelli Freddy e Debora Sorgato e della tabaccaia veneziana Manuela Cacco.

TUTTI GLI ARTICOLI SUL CASO

UNA MESSA AD UN ANNO DAL DELITTO. In memoria della sfortunata Isabella, alle 18.30 di venerdì, nella parrocchia Santa Maria Annunziata di Albignasego sarà celebrata una messa alla quale prenderanno parte anche i familiari della donna, in particolare il fratello Paolo Noventa, che sin da subito ha stretto intensi contatti con le forze dell'ordine, nella speranza che prima o poi venga fatta chiarezza su quanto capitato alla sorella.

IL CADAVERE MAI RITROVATO. Tre persone sono accusate di averne orchestrato la morte e di averne occultato il cadavere, mai più ritrovato. Un dolore nel dolore per i familiari, che non hanno avuto neppure il sollievo di poterle dare sepoltura.

L'ULTIMA SERA DI ISABELLA. L'ultima volta che è stata vista, Isabella si trovava a cena con Freddy in una pizzeria di Albignasego. Era la sera in cui sarebbe stata uccisa. Secondo gli inquirenti, proprio dall'uomo con cui aveva cenato, nonché suo ex compagno, e da sua sorella, probabilmente l'artefice materiale del delitto. Di tutto sarebbe stata a conoscenza anche la Cacco, cui sarebbe spettato il ruolo di interpretare la messinscena davanti alle telecamere del centro di Padova vestita da Isabella, per far sembrare la sparizione della donna un allontanamento volontario.