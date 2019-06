Meteo, saranno giorni infernali: previste temperature percepite fino a 43 gradi

Armatevi di acqua, ventilatori, ghiaccioli, ventagli e chi più ne ha più ne metta. Perché a Padova e provincia è arrivata una delle ondate di caldo più potenti degli ultimi 15 anni.

43 gradi

I siti nazionali e regionali di metereologia sono concordi: ci aspettano giornate roventi a causa della bolla africana che ha avvolto l'Italia, Veneto compreso. E il picco verrà raggiunto giovedì 27 giugno: secondo il sito 3bmeteo le temperature percepite toccheranno nel pomeriggio i 43 gradi.

Le previsioni

Previsioni confermate da Arpav: "Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire ulteriormente per l’espansione sull’Europa centro-occidentale di un promontorio anticlonico di origine nord-africana. L’apice del caldo sulla nostra regione sarà probabilmente raggiunto giovedì 27 quando le massime potranno arrivare a toccare i 36-38°C in molte zone della pianura e localmente a sfiorare i 39-40°C. Anche le temperature minime della notte aumenteranno fino a raggiungere valori intorno ai 23-24°C in pianura. Tra venerdì 28 e sabato 29 è attesa un’attenuazione del caldo, specie durante il giorno, per il parziale ingresso di correnti leggermente più fresche di origine continentale".