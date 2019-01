Altro che neve, ora è allerta pioggia: previste intense precipitazioni per tutto il weekend

Chi aspettava la neve resterà magari deluso, perché salvo una bassissima probabilità di vederla mista a pioggia nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 non farà capolino. Il problema, semmai, è dato proprio dalla pioggia: previste infatti precipitazioni anche intense per tutto il weekend.

Le previsioni del tempo

Stando ai modelli elaborati dai principali siti Internet dedicati al meteo potrebbe piovere su Padova e provincia da venerdì 1 a domenica 3 febbraio. Le prime previsioni per il fine settimana, inoltre, non solo parlano di precipitazioni abbondanti ma anche del rischio-scirocco, notoriamente “nemico” di fiumi e torrenti in quanto non permette loro di scaricare a pieno la loro portata in mare. Qualora effettivamente spirasse il vento caldo proveniente da Sud-Est le temperature raggiungerebbero i 10°.

L'allerta della Protezione Civile

Questo, invece, il testo del comunicato diffuso dalla Regione Veneto: "Una nuova fase di intenso maltempo sta per interessare il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti, con nevicate consistenti specie in quota e forti venti meridionali in quota e, a tratti, su costa e pianura limitrofa. Sulla base di queste previsioni, emesse da Arpav, il centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, dichiarando lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in alcune aree del territorio, e per vento forte in altre zone. La dichiarazione ha validità dalle ore 6 del 1 febbraio alle ore 14 del 2 febbraio. Lo stato di attenzione per criticità idrogeologica riguarda i Bacini Idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Lo stato di attenzione per vento forte è dichiarato sulle aree montane, pedemontane, costiere e pianura limitrofa".