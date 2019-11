«Nuovo peggioramento delle previsioni»: l'aggiornamento meteo dell'assessore Bottacin

In merito alla riunione tenutasi nella mattinata di giovedì 14 novembre a Treviso (nella sede della Provincia) l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale convocata dalla Regione per fare il punto sulle evoluzioni della situazione meteo l’assessore regionale Giampaolo Bottacin ha comunicato un aggiornamento.

L'aggiornamento

Spiega l'assessore all’ambiente e Protezione Civile: «Le previsioni meteo dicono che, dopo una pausa, da sabato pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni per circa 24 ore. A preoccupare sono le precipitazioni intense, attese in particolare nella parte orientale della pianura veneta, ma soprattutto la previsione di vento forte in quota, che rende particolarmente elevato il rischio valanghe». L’evoluzione delle condizioni meteo apre uno scenario di criticità su tre fronti. «Da un lato - precisa Nicola Dell’Acqua, direttore dell’area tutela e sviluppo del territorio della Regione - in montagna si prospetta un alto rischio valanghivo, poi abbiamo il fronte della costa della provincia di Venezia e di Rovigo, dove i nuovi fenomeni potrebbero peggiorare la situazione già critica e infine, ma non da ultimo, la situazione del territorio di Venezia».