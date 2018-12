Neve a Padova e provincia, regna l'incertezza: le previsioni del tempo aggiornate

"Lo scenario e gli effetti sono comunque ancora incerti". Parola di Arpav Veneto, che riguardo alle possibili nevicate anche a Padova e provincia resta cauta in considerazione delle variabili legate a venti e correnti.

Le previsioni

Nonostante ciò, il sito ufficiale dell'Arpav lancia una segnalazione meteo con tanto di riquadro rosso: "Tra domenica sera e lunedì mattina probabili precipitazioni, specie sulla pianura centro meridionale, in genere modeste, nevose fino a quote collinari; è possibile che soprattutto nella notte le precipitazioni siano almeno a tratti nevose anche sulla pianura (in particolare quella centro occidentale, con possibili locali accumuli di qualche centimetro). Lo scenario e gli effetti sono comunque ancora incerti".