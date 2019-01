Probabile, ma non certa: neve in arrivo anche a Padova e provincia, le previsioni del tempo

"Di doman non c'è certezza". Figuriamoci, poi, di dopodomani. Soprattutto quando si parla di meteo. Quindi - premessa doverosa - prendiamo momentaneamente il tutto con le pinze. Aspettando i prossimi aggiornamenti: le previsioni del tempo parlano di probabili nevicate nei prossimi giorni anche a Padova e provincia.

Le previsioni del tempo

La stima era già nell'aria, ma un'ulteriore conferma è arrivata dal bollettino pubblicato da Arpav nel primo pomeriggio di lunedì 21 gennaio. Con tanto di segnalazione meteo: "Tra la tarda serata di martedì 22 e il primo mattino di giovedì 24 probabili alcune fasi di deboli precipitazioni nevose anche in pianura localmente e a tratti di pioggia mista a neve. Gli eventuali accumuli in pianura saranno molto variabili, in genere di qualche centimetro (1-5 cm). Rinforzi di Bora tra mercoledì sera e giovedì mattina". Una previsione confermata anche dal servizio meteo dell'aeronautica militare, che al momento prevede per tutta la giornata di mercoledì 23 gennaio una probabilità di neve compresa tra il 60 e il 90%.

"Stato di attenzione"

E sempre nel primo pomeiggio arriva l'allerta della Regione Veneto tramite comunicato: "Da domani, nevicate in arrivo in Veneto, anche in pianura. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani 22 gennaio sino a mezzogiorno del 24, al fine di fronteggiare le eventuali nevicate, attese in pianura e nei fondovalli prealpini. In particolare la Protezione civile del Veneto raccomanda agli enti gestori di strade, autostrade e ferrovie di attivare le strutture competenti e di ‘assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità’".