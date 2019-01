Neve in arrivo a Padova e provincia, arriva la conferma: le previsioni del tempo aggiornate

Si aspettava una conferma. Ed è arrivata: il bollettino diffuso dall'Arpav alle ore 13 di martedì 22 gennaio parla nuovamente di neve in pianura, e anche a Padova e provincia.

Le previsioni del tempo

La prima cosa che salta all'occhio è il cambiamento della segnalazione meteo, che recita così: "Tra la tarda serata di martedì 22 e il primo mattino di giovedì 24 gennaio probabili alcune fasi di deboli precipitazioni, in prevalenza nevose anche in pianura. Gli eventuali accumuli in pianura saranno molto variabili, indicativamente fino a qualche centimetro (0-5 cm). Rinforzi di Bora tra mercoledì sera e giovedì mattina". Quindi niente più "pioggia mista a neve" come indicato lunedì 21 gennaio, bensì solo fiocchi, che potrebbero dunque già scendere nella serata odierna.