Neve all'ombra del Santo? No, grazie. Almeno per ora: le previsioni del tempo aggiornate

Freddo? A tratti. Vento? Non eccessivo. Neve? Zero. Almeno per il momento: stando agli aggiornamenti del pomeriggio di martedì 29 gennaio le previsioni del tempo escludono la possibilità di precipitazioni nevose nei prossimi giorni a Padova e provincia.

Le previsioni del tempo

Questo è quanto emerge analizzando i principali siti Internet dedicati al meteo, a partire da quello dell'Arpav (che ipotizza probabili e deboli nevicate solo nella bassa provincia rodigina) sino ad arrivare a quelli nazionali. La situazione, però, è in evoluzione, tanto che tra giovedì 31 gennaio e venerdì primo febbraio potrebbe verificarsi un peggioramento. Ma a scanso di cambi repentini una cosa sembra certa: niente neve nei "giorni della Merla". Aspettando le prossime previsioni...