Neve a Padova e provincia, nuove precipitazioni venerdì 13: le previsioni del tempo

La "dama bianca" è pronta a ritornare: dopo la pausa del pomeriggio di giovedì 12 dicembre previste altre precipitazioni nevose a Padova e provincia per la giornata di venerdì 13 dicembre.

Le previsioni

Lo confermano le previsioni del tempo dei principali siti di meteorologia locali e nazionali, e lo ribadisce anche l'assessore Andrea Micalizzi sulla propria pagina Facebook: «Mezzi spargisale in azione per prevenire possibili gelate. In serata previsto abbassamento di temperatura con possibili gelate nei tratti meno esposti. Alle 21 ripartiremo con gli spargisale per ridurre l'effetto di possibili gelate e preparare le strade alla mattina di venerdì 13, quando sono previste nevicate al mattino con temperature intorno allo zero. Restiamo operativi H24 con tutti i mezzi. Si raccomanda la massima attenzione e di prepararsi venerdì mattina ad affrontare rallentamenti della circolazione. Venerdì centrale operativa e mezzi spargisale tutti pronti e operativi».