Niente nebbia e temperature di poco superiori allo zero: la notte di Capodanno è salva

Nebbia: assente. Pioggia: idem. Temperatura: superiore allo zero, seppur di poco. "Mescolate" il tutto, e otterrete una notte di Capodanno ideale a livello meteo.

Le previsioni

Questo il quadro generale diffuso dall'Arpav alle ore 13 di lunedì 31 dicembre: "Precipitazioni assenti. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nebbie locali a sud dell'asse Verona-Venezia. Temperature con andamento irregolare rispetto a domenica, generalmente sopra la media nel pomeriggio e sotto la media in modo leggero o moderato di sera; valori serali prossimi a zero. Venti deboli, in prevalenza da nord-est". Una tendenza confermata da tutti i principali siti di previsioni del tempo, i quali per la mezzanotte parlano di temperatura oscillante tra uno e due gradi mentre quella percepita potrebbe scendere di pochi decimi sotto lo zero.