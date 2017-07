Meteo, stato di attenzione in Veneto per temporali almeno fino a martedì

In riferimento alle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 20 di domenica alle ore 8 di martedì 25 luglio lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per possibili situazioni di criticità idrogeologica sul territorio regionale.

TEMPO INSTABILE. Dalla serata di domenica e fino alle prime ore di martedì l’Arpav ha infatti previsto tempo instabile con rovesci e temporali, dapprima sulle zone montane e pedemontane, successivamente anche sul resto della regione. Sono possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, raffiche di vento, locali grandinate). Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.