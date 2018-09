Mezzi pubblici: scatta l'orario invernale per autobus e tram. Tutte le novità

Dopo il periodo estivo, dal 12 settembre all'8 giugno tornano in vigore gli orari invernali per i mezzi gestiti da BusItalia Veneto. Novità in vista per gli studenti: la linea Lis cambia percorso.

Tram

Gli orari invernali del tram sono già operativi da sabato 1 settembre. 21 le fermate del mezzo su rotaia che attraversa il capoluogoda nord a sud. Dalla guizza la prima corsa parte alle 5.40 nei feriali e 10 minuti dopo nei festivi; l'ultima alle 23.30. Da Pontevigodarzere invece si corre dalle 6.25 alle 0.15 nei gironi feriali e dalle 6.35alle 0.15 nei festivi.

Autobus

L'orario invernale riguarda gli autobus urbani ed extra urbani che servono la città, comprese le varie Linee Colli che arrivano ad Abano, Torreglia/Luvigliano e Montegrotto.

QUI GLI ORARI COMPLETI

Lis studenti

Modifiche al percorso per la linea Lis, che nei giorni apertura delle scuole collega Guizza e Pontecorvo. 5 le corse giornaliere tra i due capolinea passando per le vie Bembo e Piovese. La corsa delle 12.20 da Pontecorvo alla Guizza passerà invece per la tangenziale.