Gli studenti Enaip riconsegnano alla Protezione Civile un mezzo danneggiato dalla tempesta Vaia

Un pickup della Protezione civile danneggiato durante la “tempesta Vaia”, che nell’ottobre 2018 ha flagellato le montagne venete, è stato rimesso a nuovo dagli studenti aspiranti carrozzieri del centro Enaip di Padova. La cerimonia ufficiale di riconsegna del veicolo si svolgerà giovedì 9 gennaio alle 10 presso nella sede dell’ente di formazione professionale. Circa 30 gli studenti di due diverse classi, del corso per “operatore alla riparazione dei veicoli a motore indirizzo riparazione di carrozzeria”, che negli scorsi mesi si sono alternati nell’officina del centro formativo per ripristinare il mezzo a motore nel minor tempo possibile.

Esperienza per i ragazzi

Per i giovani un’esperienza importante, un test sul campo con un committente “vero”: una preziosa occasione per misurarsi con le capacità e le competenze acquisite in aula e nell’innovativo laboratorio di carrozzeria del centro formativo. Ma non solo. L’ente veneto è infatti da sempre impegnato in iniziative tese a sensibilizzare gli studenti sui temi della cittadinanza attiva e della prevenzione: si va dalla collaborazione con la Protezione Civile, come appunto in questo caso, che coinvolge i ragazzi anche in percorsi formativi per diventare futuri volontari, a quella con la Polizia di Stato per educare a comportamenti corretti e responsabili sulla strada. E ancora il progetto “Sindaco in classe”, iniziato nel 2017, che ha l’obiettivo di far incontrare i ragazzi delle classi terze con le più alte cariche istituzionali locali, per far crescere in loro il senso civico e sensibilizzarli all’importanza di essere cittadini attivi all’interno di una comunità, nel rispetto di leggi e regole condivise. Un progetto che nella stessa mattinata di giovedì vedrà poi il primo cittadino Giordani intervenire in una classe, dove sarà “interrogato” dagli studenti sull’importante ruolo politico da lui rivestito, ma anche su quali siano i progetti e le iniziative dedicati ai giovani dall’amministrazione cittadina.