Iniziative e progetti: il 23 febbraio anche Padova partecipa a "M'illumino di Meno"

A Palazzo Moroni conferenza stampa di presentazione nuova edizione di Mi Illumino di Meno, la giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Il Comune di Padova aderisce fin dal 2005 all’iniziativa lanciata dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar. Anche quest’anno ha preparato, in collaborazione con molte realtà del territorio, un ricco programma. Dalla danza itinerante alla visita alla Specola a lume candela passando per proiezioni di film ai concerti. Bella l’idea promossa dagli Amissi del Piovego che organizzano, con imbarcazioni tradizionali, una vogata notturna illuminata da sole candele.

Non solo iniziative ma progetti concreti

Nel corso della conferenza stampa, il vice sindaco Arturo Lorenzoni ha evidenziato, soprattutto due concetti: il primo è che l’efficienza energetica non è solo risparmio, perché l’aumento stesso della efficienza si può migliorare il benessere dei cittadini senza per questo incidere sulle loro abitudini. Per questo, ed è il secondo punto che Lorenzoni ha voluto mettere, verrebbe da dire, in luce, è il progetto che entro due anni si realizzerà in città. In accordo con Hera e di concerto con l’Università si è deciso che si cambierà il sistema dell illuminazione pubblica.

Efficienza e risparmio

Questo per ottenere maggiore efficienza e meno dispersione, con la stessa resa, se non maggiore, ma consumando meno.