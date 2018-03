La soddisfazione dell'assessore Micalizzi: "Aperto sottopasso stazione-via Avanzo"

E' molto soddisfatto l'assessore Andrea Micalizzi: “Dopo cinque anni finalmente apre il sottopasso di Via Avanzo. Dalla stazione si accederà nella via in completa sicurezza. Un altro aspetto al quale tenevamo molto. Con l’apertura del sottopasso la strada avrà uno scorrimento più fluido e si potrà dire addio alle code”. Qualche curioso, i residenti della via, i primi passeggeri. Dalle 15 di venerdì 23 marzo è possibile quindi utilizzarlo. Nei prossimi giorni sarà definitivamente l'altro accesso, che avrebbe dovuto essere provvisorio e che è invece rimasto aperto per ben cinque anni.

Collaborazione tra enti

Cosa ha dato l'accelerazione che ha portato alla conclusione dei lavori? “Di certo - spiega Micalizzi - la collaborazione tra enti e il cambio di strategia, ha dato slancio al completamento dei lavori. Presto ci sarà anche l’ascensore”.