Traffico paralizzato in corso Australia. Veneto Strade apre un cantiere senza preavviso

É furioso l'assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi: «Non si può fare così, aprire un cantiere senza avvertire l'amministrazione. Noi siamo sempre disponibili con tutti gli enti, ma ci vuole correttezza. Si tratta poi di un cantiere che non si esaurisce in pochi giorni, quindi ci aspettiamo altri disagi nella viabilità in quel tratto». Poi aggiunge: «Ho convocato immediatamente Veneto Strade, i suoi dirigenti, a Palazzo Moroni. Non va affatto bene cosa è accaduto».

