Primo incontro, informale, tra Micalizzi e sindaci per risolvere congestione traffico zona nord

Si è tenuto, a margine di un appuntamento a cui erano invitati diversi sindaci delle aree attorno a Padova a palazzo Moroni, un incontro tra l’assessore Micalizzi e gli amministratori di Vigodarzere e Cadoneghe. Se nella riunione ufficiale si discuteva di tram, l’assessore Micalizzi ha approfittato della presenza del il vice sindaco di Vigodarzere e del sindaco di Cadoneghe per un incontro informale. Tema, la soluzione traffico a Padova nord.

Incontro non ufficiale

“Li ho visti - spiega Micalizzi - a margine di un incontro sul tram, nulla di ufficiale. Ho approfittato della loro presenza a palazzo Moroni per sentire se i due Comuni sarebbero interessati a lavorare insieme per trovare una soluzione. Ci siamo visti per pochi minuti e si sono detti interessati”.

15mila veicoli al giorno

“Riguarda - conclude Micalizzi - 15mila veicoli al giorno la questione. Ho condiviso con loro ciò che avevo già detto, c’è bisogno di trovare una soluzione. Poi non è che se il punto che ho proposto io dove fare un collegamento viene sostituito con un altro, è un problema. Se si scopre che è meglio un altro il punto dove fare un’opera, per noi è indifferente. Deve esserci una scelta condivisa da presentare insieme alle Regione".