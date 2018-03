Riapre via dell'Ippodromo. L'assessore: "Con un mese di anticipo si torna a transitare"

Riapertura di via Ippodromo, con più di un mese di anticipo. Da venerdì si può di nuovo transitare con le auto.

Ode al lavoro di squadra

“È – spiega l’assessore Andrea Micalizzi – un risultato straordinario, per residenti e commercianti della zona. Ottenuto grazie ad un ottimo lavoro eseguito dalla ditta incaricata e da una intesa tra l’Amministrazione, che ha voluto raccogliere le esigenze della cittadinanza, e AcegasApsAmga. Sono loro che hanno in carico il lavoro, con i loro tecnici ci siamo tenuti in contatto di continuo, per fare presto: un ottimo lavoro di squadra, dunque, a beneficio della collettività che testimonia l’importanza della collaborazione tra gli enti”.

La rete fognaria

I lavori per il potenziamento della rete fognaria ora proseguono, ma in modo compatibile con la circolazione delle auto che da venerdì riprende normalmente. L’assessore ha voluto anche spiegare l’importanza dell’opera: “Il potenziamento della fognatura resta comunque il risultato più importante: questo cantiere infatti mette in sicurezza un intero quartiere che in occasione di forti temporali andava sotto acqua. Sono lavori che erano attesi da 30 anni e che finalmente si stanno completando. Ho voluto fortemente che questi lavori partissero e ringrazio residenti e commercianti per aver sopportato i necessari disagi, ma tutto il quartiere adesso ne beneficerà”.