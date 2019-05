In migliaia, nonostante la pioggia, per incontrare l'estetista cinica Cristina Fogazzi

Nata con un blog, estetistacinica.it, Cristina Fogazzi ha rivoluzionato l’approccio alla bellezza femminile con ironia, onestà ed empatia. Con il suo Circo Cinico, fatto di attrazioni, special guest, giochi, sorprese e, naturalmente, lei, Cristina Fogazzi ha fatto tappa in piazza Garibaldi domenica 5 maggio.

Estetista cinica

Sono moltissime le follower che si affidano ai suoi consigli, ai suoi prodotti di bellezza VeraLab in vendita sull’e-commerce veralab.ib e nei corner de La Rinascente di Milano e di Roma, ai rituali di beauty therapy del suo centro estetico Bellavera di via Buonarroti a Milano. Ma la sua è una attività anche itinerante e ovunque accorrono in tantissime.

In centinaia, ma alla fine della giornata saranno sicuramente migliaia che si sono pazientemente messe in fila in attesa del proprio turno, arrivate da tutte le province del Veneto e non solo. Per la maggior parte donne, ci sono però anche diversi uomini: «Dei martiri - scherza Cristina Fogazzi, l’estetista cinica - che accompagnano le loro ragazze. E’ chiaro che noi ci rivolgiamo a un pubblico femminile». Ha un enorme sorriso sempre stampato in volto. E' scontato domandarle come le è venuto in mente di mettere in piedi tutto questo: «Ho cominciato così, quasi per gioco, a dare consigli sulla bellezza partendo dal presupposto che spesso sono i modelli irraggiungibili l’errore e che la cosa importante è essere in pace con se stessi. Poi da lì è stata tutta una escalation».