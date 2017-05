Gli artigiani al servizio della Mille Miglia, il main sponsor è Confartigianato Padova

Confartigianato Padova è main sponsor della Mille Miglia, la gara automobilistica che farà tappa a Padova e dintorni il 18 e il 19 maggio prossimi. Una corsa che compie novant’anni e tocca la trentacinquesima edizione rievocativa con 82 case automobilistiche coinvolte per 36 nazioni. Sono più di 2000 le vetture d’epoca richiamate a Padova di cui 440 in gara costruite prima del 1957.



CONFARTIGIANATO. Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Padova è felice di poter dare un contributo speciale alla gara: “E’ un onore per noi contribuire ad una manifestazione così prestigiosa che racconta una passione, quella per le automobili d’epoca, che coinvolge in modo attivo molti nostri artigiani autoriparatori. E saranno proprio i nostri autoriparatori a presentare in Prato della Valle il lavoro che svolgono per la conservazione delle autovetture storiche. Un’arte che non si mostra, ma è in grado di portare in vita meraviglie del passato per la gioia di tanti cultori del genere e non solo”.



IL CONTRIBUTO. In Prato della Valle, Confartigianato Padova allestirà una tensostruttura che ospiterà alcune automobili d’epoca che hanno gareggiato in passato alla Mille Miglia, messe a punto dagli autoriparatori dell’associazione. Saranno proprio loro a raccontare al pubblico come operano concretamente su queste straordinarie autovetture. “Siamo felici di mettere le nostre competenze a disposizione di automobili che hanno fatto la storia – spiega Franco Silvestrin, Presidente del Sistema di categoria Autoriparatori di Confartigianato Padova. Per operare su motori tanto delicati serve passione e capacità di risolvere i problemi, qualità fondamentali di ogni buon meccanico artigiano. I risultati di questa attenzione verso le auto d’epoca permettono manifestazioni straordinarie come la Mille miglia, di cui siamo sponsor orgogliosi”.



VIABILITA'. Restrizioni alla viabilità dalle 17.30 di giovedì alla mezzanotte nell'area di via Del Santo e via San Francesco. Inoltre divieto di sosta nell'area di prato della Valle dalle 15 di giovedì alle 10 del venerdì. Sospensione anche del servizio tram.