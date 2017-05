Mille persone nel nome dell'amore: il bacio più numeroso del mondo a Padova

L'obiettivo è di mettere insieme mille persone nel nome dell'amore. Di queste tutte riceveranno uno spritz di benvenuto in omaggio e una coppia addirittura un'opera d'arte da appendersi in casa. Sono gli ingredienti che rendono parecchio accattivante l'appuntamento del "Kiss world record" domani sera, mercoledì 3 maggio, al Naviglio di Padova. L'appuntamento è per le 20.30, il luogo il Naviglio, il lungo Piovego di viale Colombo, che come ogni anno fino al 31 luglio diventa il luogo del divertimento padovano, con otto bar, palchi per le esibizioni live e due tentativi di world record.



INFORMAZIONI UTILI. Prima di quello classico, del brindisi più numeroso del mondo che si terrà il 24 maggio, al suono di una sirena, le coppie del lungo Piovego (l'obiettivo degli organizzatori è quello di radunare almeno mille persone) si baceranno per almeno dieci secondi. "E' una maniera per promuovere il lavoro di un artista bravissimo - spiega Federico contin, anima dell'iniziativa - e per lanciare un messaggio positivo in un periodo che a livello di tensioni internazionali non è il massimo. Noi crediamo nell'amore e speriamo che siano in tanti a raggiungerci mercoledì sera". Le foto delle coppie partecipanti saranno messe su facebook sulla pagina ufficiale del Naviglio e quella che riceverà più like verrà premiata con una copia dell'opera "Dream" dell'artista padovano Alessio B.