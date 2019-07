«Sparo a tutti»: 41enne semina il panico nella prima periferia padovana con una pistola

Una lite in strada che è ben presto degenerata: le volanti della polizia sono dovute intervenire per evitare il peggio.

I fatti

È successo alle ore 20.30 circa di venerdì 26 luglio: gli agenti sono accorsi in via Vigonovese per una lite in strada. Sul posto è stato identificato un 41enne romeno, incensurato e residente nella cintura del capoluogo, il quale - in stato di alterazione dovuto ad eccesso di abuso di sostanze alcoliche - ha minacciato (al grido di «Sparo a tutti») i presenti con una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Per questo motivo è stato indagato in stato di libertà per minacce aggravate.