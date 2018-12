Folle scenata sul treno: in preda all'alcol terrorizza i passeggeri con un punteruolo

Salito a bordo completamente ubriaco, aveva seminato il panico tra i viaggiatori minacciandoli con un'arma. Ora è stato identificato e denunciato.

Le indagini

Sono bastati pochi giorni di ricerche ai carabinieri del Nucleo radiomobile di Cittadella per stringere il cerchio attorno allo straniero che pochi giorni fa ha terrorizzato i passeggeri di un treno regionale che da Vicenza era diretto a Treviso. Descritto come un giovane di origine africana, totalmente in preda ai fumi dell'alcol, è stato identificato nel 29enne ghanese O.A.M.

La vicenda

Quel giorno, poco dopo la partenza del convoglio dal capoluogo berico, il ragazzo ha cominciato il suo terrificante show. Brandendo un punteruolo, ha percorso barcollando diversi vagoni, puntando la lama addosso ai passeggeri e insultandoli con frasi incomprensibili. Immediata la raffica di telefonate al 112, con i militari arrivati a una stazione intermedia. Fortunatamente nessuno era rimasto ferito e il protagonista del rocambolesco siparietto era inizialmente riuscito a far perdere le sue tracce. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime è stato però rintracciato e deve ora rispondere di minacce aggravate.