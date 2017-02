Armato di coltello si presenta in ospedale e minaccia medico: "Non ha operato bene"

Si è presentato all'ospedale Sant'Antonio di via Facciolati a Padova armato di coltello e si è diretto al reparto di urologia dove ha trovato il medico che a suo dire non lo ha operato bene e glielo ha puntato addosso, minacciandolo.



DENUNCIA. L'episodio lunedì mattina attorno alle 11.30: l'uomo, 35enne residente a Montegrotto Terme, dopo il gesto è fuggito facendo perdere le sue tracce. Immediato è scattato l'allarme ai carabinieri che a seguito di indagini sono riusciti ad identificarlo e a intercettarlo nella sua abitazione: è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.